Dottendorfer Jazznacht Blick in die Zukunft

Sie befindet sich auf dem Absprung, besser: vor dem Abflug. Das kann man wörtlich nehmen – schließlich düst die Sängerin Alma Naidu in wenigen Tagen mit dem Stardrummer Wolfgang Haffner zu zwei Konzerten nach Tokyo. Das kann man auch im übertragenen Sinn betrachten: Als die Bonner Grizzly Jazz Foundation für Nachwuchsmusiker vor zwei Jahren ihre erste Stipendiatin, die junge (Jahrgang 1995), hochtalentierte, sympathische und kommunikative Münchnerin Naidu, Tochter eines Dirigenten und einer Opernsängerin, in einem Konzert in der Telekom-Zentrale vorstellte, war die Musikerin zwar kein unbeschriebenes Blatt mehr, aber auch kein echter Begriff in der Szene. Mittlerweile hat sie ihr exzellentes Debütalbum „Alma Naidu“ (produziert von Haffner, aufgenommen in den Bonner Hansa Studios) auf mehr als 50 Release-Konzerten präsentiert, war unter anderem beim Jazzfest Bonn und bei den Jazztagen in Leverkusen zu erleben, hat im In- und Ausland gespielt. Die Kritiken sind durch die Bank sehr gut.