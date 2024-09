Ausstellung „Delirious Toys“ in der Bundeskunsthalle Blick in eine schaurig-schöne Wunderkammer

In Bonbonfarben kündigt sich die Spielzeug-Wunderkammer von Mark Dion an, als bunte, schrille Welt im Geiste von Tim Burton: Die aktuelle Ausstellung in der Bundeskunsthalle heißt „Delirious Toys“. Als Zustand der akuten Verwirrung übersetzt das Wörterbuch den Begriff „Delirium“. Im Englischen bezeichnet „delirious“ ebenfalls diesen Zustand, bedeutet aber auch fantasierend. Der Architekt Rem Koolhaas nannte 1970 sein Manifest über Manhattan als mythisches Laboratorium für die Erfindung und Erprobung eines revolutionären Lebensstils „Delirious New York“.