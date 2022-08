Buch-Tipp: “Bloodlands“ : „Bloodlands“ neu aufgelegt

Timothy Snyders Buch „Bloodlands“ über den Genozid in der Ukraine unter Hitler und Stalin wird mit einem aktualisierten Nachwort neu aufgelegt. Vom aktuellen Krieg ist aber keine Rede.

Chance vergeben

Also: Kein Pieps zur aktuellen Lage im aktualisierten Nachwort. Ist Snyder verstummt? Ganz im Gegenteil: Er verfasst Aufsätze zum Thema, verbreitet seine Theorien in seinem Blog, ist recht präsent. Vermutlich recherchiert er über „Bloodlands 2“, will aber mit dem zwölf Jahre alten „Bloodlands“ noch einmal Kasse machen? Seine Position ist klar: „Russland hat in diesem Krieg die Phase erreicht, in der es kämpft, weil es peinlich wäre, nicht zu kämpfen“, schreibt er in seinem Blog und vertritt die Ansicht, dass Putin aufgeben sollte: „Putin hat in der Vergangenheit den Eindruck eines guten Spielers gemacht. Ein guter Spieler weiß aber auch, wann er aufgeben muss.“