Ausstellungsrundgang Die neue Schau zur Demokratie in der Bundeskunsthalle

Das leise Unbehagen, dass sich recht schnell zu Beginn des Ausstellungsrundganges bemerkbar macht, will nicht verschwinden. Störgefühle dieser Art sollten, das zeigt die Erfahrung, ernst genommen, aber nicht überbewertet werden. Schließlich kann sich ein erster Eindruck jederzeit ändern. Also wandert man weiter durch die neue Ausstellung in der Bundeskunsthalle, deren Titel „Für Alle! Demokratie neu gestalten“ bereits die Aufforderung zum Mitmachen beinhaltet.