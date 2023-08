Beethovenfest 2023 Viel Aufwand für „Bühne frei“

„Es ist schön, die ganzen jungen Menschen mit Instrumentenkoffern durch die Stadt laufen zu sehen“, sagt Palm. Für sie bedeutet die Veranstaltung „Bühne frei für Beethoven“ auch Förderung des jungen musikalischen Nachwuchses. „Wir geben jungen begabten Musikern eine Bühne. Das ist toll.“ Die Ludwig van B.-Vorsitzende freut sich dieses Jahr besonders darauf, die Siegerinnen und Sieger des Wettbewerbes „Jugend musiziert“ auf den Bühnen in der Bonner Innenstadt zu sehen. „Das ist der musikalische Spitzennachwuchs auf Bundesebene“, so Palm. Die Musiker spielen Stücke aus verschiedenen Epochen, vom Frühbarock, bis hin zum Jazz oder Pop – und Filmmusik. Nicht nur die deutschen Gewinner treten in Bonn auf. Es gibt den gleichen Wettbewerb auch in China, den China Youth Music Competition,. „Die haben sich ‚Jugend musiziert’ zum Vorbild genommen. Die Preisträger aus China treten am Samstag auch in Bonn auf“, so Palm. Für sie ist das ein schöner kultureller Austausch ganz im Sinne der Musik.