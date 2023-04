"Die lustige Witwe" an der Bonner Oper Die Nöte des Spielmachers

Was die Corona-Pandemie angeht, steht die Fledermaus in dem unschönen Ruf, der Ursprung allen Übels zu sein. Dass am 8. März 2020 just die Premiere der gleichnamigen Operette von Johann Strauß (Sohn) die letzte Vorstellung vor dem ersten Lockdown werden sollte, der den Spielbetrieb komplett lahmlegte, entbehrt daher nicht einer gewissen Ironie. Damals stand der Wiener Schauspieler und Theater-Tausendsassa Christoph Wagner-Trenkwitz auf Wunsch von Regisseur Aron Stiehl als Gefängniswärter Frosch auf der Bühne, der, bewaffnet mit Klopapier und Mundschutz, über die ersten, noch vergleichsweise harmlosen Begleiterscheinungen der Krise witzelte. Rückblickend sagt der 60-Jährige über die Krise: „Das war der größte Einschnitt in der Theaterwelt seit dem Krieg.“