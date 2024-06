Tag der Architektur Bonn ist nicht dabei beim Tag der Architektur in NRW

Bonn fehlt unter den teilnehmenden Kommunen. Das war in früheren Jahren anders. Dafür bietet die Region einiges. Da ist in Bornheim-Hersel, Aegidiusstraße 11, die in Rekordzeit von acht Monaten erfolgte Aufstockung eines Klinker-Einfamilienhauses von 1977 um ein graues und ein weißes Geschoss (Gütig Artchitektur). Am Ölbergringweg 19-21 in Königswinter ist ein attraktives Ensemble aus zwei Zweifamilienhäusern zu sehen, bei dem jedes Varianten des anderen vorführt, die Variantenbreite ist erstaunlich (ArchitekturWerk-Stadt). Attraktiv auch das auffällige Material der Fassade: carbonisiertes Lärchenholz. In Siegburg haben die Landschaftsarchitekten des Ateliers Esser an der Bergstraße 9 eine Grünanlage entwickelt, die aus Rosengarten, Terrassengarten, Bastion und Kinderspielplatz besteht. Wobei eine Harmonisierung der Forderungen von Natur- und Denkmalschutz und der Wünsche der Nutzer im Vordergrund stand. In der Cecilienstraße 23 in Siegburg realisierte Birgit Scharf mit ihrem Büro Freiraumplanung einen Gemeinschaftsgarten mit vielen Funktionen und Denkanstößen. Da geht es um Nachhaltigkeit, Selbstversorgung, Biodiversität und Naturerfahrung. Entdeckernaturen späterer Jahrgänge werden auf dem Kinderspielplatz an der Donatusstraße 2 in Troisdorf-Sieglar fündig (Entwurf: Suzanne Schwirian). An der Moselstraße 54 in Troisdorf kann man die auch ästhetisch gelungene Erweiterung eines alten Siedlerhäuschens von 78 auf 136 Quadratmeter erleben. Mit großen Fensterflächen im kubischen Anbau an der Südseite schaufeln die Architektinnen Anne Stern und Nicole Engelhart-Deckert Licht ins Heim. Zu einem modernen Mehrgenerationen-Informationszentrum hat das Öko-Zentrum NRW schließlich die 1975 gebaute Bröltalhalle in Ruppichteroth umfunktioniert, Fahrradstellplätze mit Ladestation, Streuobstwiese und Vogelschutzhecken inklusive. Als Plus: eine CO 2 -Einsparung von 163,5 Tonnen pro Jahr.