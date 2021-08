Kulturtipp : Jazzfest Bonn steht in den Startlöchern

Bonn Das wegen Corona wiederholt verschobene Jazzfest Bonn startet Mitte August mit seinem Programm. Insgesamt zehn Nachholkonzerte stehen fest

Im Jahr 1945 komponierte Charlie Parker den wunderschönen Jazzblues „Now’s The Time“. Garry Mulligan schrieb einen Text dazu, dessen erste Zeilen sehr einladenden Charakter haben: „Warum kommst du nicht um Viertel vor Neun vorbei? Du bringst deine Familie mit und ich meine.“ „Now’s The Time“ hat das seit über einem Jahr von der Pandemie gebeutelte Jazzfest Bonn als Motto für die sehnlichst erwarteten Nachholkonzerte des Jazzfests 2020 gewählt. Insgesamt zehn Konzerte stehen ab 18. August auf dem Programm, wobei Corona zu einem neuen Zeitplan zwingt .

Alle Konzerte werden jeweils in zwei Vorstellungen mit identischem Programm geteilt, um der aktuell geltenden Corona-Schutzverordnung Rechnung zu tragen. An den Veranstaltungstagen wird es entsprechend jeweils ein früheres und ein späteres Konzert geben. Die konkreten Uhrzeiten für die Augusttermine lauten wie folgt: Am Mittwoch, 18. August, spielen das Quintett des Trompeters Mathias Eick und die Bassistin Kinga Głyk mit ihrem Quartett in der neuen Location Pantheon, 17 und 21 Uhr. Norbert Scholly (Gitarre) und Rainer Böhm (Klavier) sowie Django Bates (Klavier) sind am Samstag, 21. August, im Beethoven-Haus zu Gast und zwar um 18 und 21 Uhr.