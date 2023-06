Kulturpass startet am 14. Juni Bonner Kinos, Theater und Museen wollen mitmachen

Alfred Böttger hingegen, der ebenfalls eine Buchhandlung in Bonn betreibt, nimmt zunächst nicht am Kulturpass teil. „Die Registrierung ist sehr aufwendig gewesen und hat zu viel Zeit in Anspruch genommen“, sagt Böttger. Es sei dafür beispielsweise notwendig, an einem Online-Seminar teilzunehmen. Doris Graß, die mit 500 anderen Buchhandlungen an dem Webinar teilgenommen hat, bestätigt, gerade bei kleineren Betrieben blieben teils Fragen offen: zur Registrierung, dem notwendigen Steuerbescheid von Elster und dem Kauf-Ablauf.