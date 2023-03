Aktion des Literaturhauses Bonn Bonn liest ein Buch

Nach dem Finale von „Bonn liest ein Buch“ Dezember 2021 konnte man eine durchweg positive Bilanz ziehen: Nicht nur, dass sich viele Menschen in Bonn auf etlichen Podien und in einer Reihe von Gesprächskreisen mit Juli Zehs gesellschaftskritischem Roman „Über Menschen“ intensiv befasst haben, blieb als Quintessenz der Auktion, auch die Autorin selbst engagierte sich bei der Abschlussveranstaltung in Unserer Buchhandlung am Paulusplatz. Zeh erinnerte an ihre Bonner Jugend: „Ich habe eine extreme Demokratie-Liebe in mir, und das hat ganz viel mit Bonn zu tun“, sagte sie. „Ich bin nicht direkt in Sichtweite zum Deutschen Bundestag aufgewachsen, aber fast.“ Ein Kernproblem in der aktuellen politischen Debatte sei: „Nicht die Polarisierung hat zugenommen, sondern die Fähigkeit, damit umzugehen, hat abgenommen. So wahnsinnig gespalten sind wir in unserer Gesellschaft gar nicht“, zitierte sie unser Autor Hagen Haas.