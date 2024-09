Neue Ausstellung im Bonner Haus der Geschichte Das Gespenst Adolf Hitler ist wieder da

Hakenkreuz und Jubel, undefinierbar wabernde Klänge, irritierende Fragmente aus dem Propagandafilm „Der Sieg des Glaubens“, den Adolf Hitlers Lieblingsregisseurin Leni Riefenstahl 1933 drehte: Gleich zu Beginn der Ausstellung wird die Faszination aufgerufen, die der Nationalsozialismus bei vielen Deutschen hervorrief, die Hitler feierten – und wählten. Eine Faszination, die sich erschreckend lange bis weit nach 1945 hielt. Auf Hakenkreuz und Jubel folgen bald Elend und Tod. 1933, als Riefenstahl ihren Dokumentarfilm über Hitlers Reichsparteitag drehte, musste Billy Wilder, Sohn jüdischer Eltern, Deutschland verlassen. In Hollywood sollte er Karriere machen, mit Komödien wie „Manche mögen’s heiß“. Aber zuerst, nur zwölf Jahre nach 1933, entsteht sein Dokumentarfilm „Todesmühlen“ mit erschreckenden Bildern aus den Archiven des US- und britischen Militärs, unter anderem von der Befreiung des KZ Bergen-Belsen. In der Ausstellung eröffnen gleich nach der Propaganda von Riefenstahl Bilder aus „Todesmühlen“ den Parcours im Haus der Geschichte und Wilder fragt „Wie geht ihr mit diesem Erbe um?“. „Eine Frage, die auch wir uns gestellt haben“, sagt Hanno Sowade, der Kurator von „Nach Hitler. Die deutsche Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus“.