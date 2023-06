Spotlight-Schultheaterfestival in Bonn Sechs Ensembles kämpfen um den Bonner Kobold

Das Spotlights-Schultheaterfestival findet noch bis einschließlich Donnerstag an verschiedenen Orten in Bonn statt. Am Montag führt der Literaturkurs Q1 der Gesamtschule Hennef um 19 Uhr die Komödie „Lucys Film“ im Pantheon auf, am Dienstag steht am selben Ort und zur selben Zeit die Theater-AG der Ursulinenschule Hersel mit der Eigenentwicklung „Cluedo – Mord in Hersel“ auf der Bühne, am Mittwochnachmittag (15 Uhr) spielen Schülerinnen und Schüler der Klassen 3 und 4 der Josefschule im Jungen Theater Bearbeitungen von „Ronja Räubertochter“ und „Die Wawuschels mit den grünen Haaren, und am Donnerstag (18 Uhr) zeigt ein Projektkurs des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums eine Adaption von „Mario und der Zauberer“ im Schauspielhaus Bad Godesberg. Tickets erhalten Sie bei den jeweiligen Veranstaltern sowie über www.spotlights-bonn.de.