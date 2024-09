Ausstellung in Bonn löst Proteste aus Shitstorm und Vorwurf der Blasphemie gegen Bananen-Kunst in der Kirche

Von Blasphemie ist die Rede, von Beleidigung und Abscheu und der Forderung, die Ausstellung mit Werken des Bananensprayers Thomas Baumgärtel in der Bonner Namen-Jesu-Kirche sofort zu schließen: Die E-Mails, die den Rektor der Kirche, Hans-Jürgen Pöschl, am Mittwoch erreichten, haben eines gemeinsam: Sie beziehen sich auf eine Ausstellung, die erst am Donnerstagabend eröffnet wurde. Keiner der Absender habe sie sehen können, sagt Pöschl. Wohl aber zwei Videos auf Youtube, die Baumgärtel und dessen Bananenkunst scharf angreifen. Die E-Mails, die sich zum Teil auf die Videos beziehen, sind mal höflich, mal aggressiv, aber auch drohend gehalten: „Zeigen Sie Reue um der Strafe Gottes zu entgehen!“