Wartungsarbeiten auf dem Venusberg : Empfang von Fernseh- und Radiosendern in Bonn am Mittwoch eingeschränkt

Empfang von Fernseh- und Radiosendern in Bonn am Mittwoch eingeschränkt

Der Sender Bonn, eine Sendeanlage des Westdeutschen Rundfunks am Venusberg. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Aufgrund von Prüfungen am Sender Bonn auf dem Venusberg wird dieser am Mittwoch zeitweise abgeschaltet. Der Empfang von öffentlich-rechtlichen Fernseh- und Radiosendern ist daher kurzzeitig eingeschränkt.

Zuschauer und Hörer der öffentlich-rechtlichen Fernseh- und Radioprogramme müssen an diesem Mittwoch, 15. September, im Raum Bonn, Bonn und Bergheim mit zwischenzeitlich eingeschränktem Empfang rechnen. Grund sind nötige Prüfungen am Sender Bonn, wie der WDR am Montag mitteilte.