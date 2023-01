Jubiläumskonzert 70 Jahre Collegium musicum : Musik voller Leidenschaft und Farben

Bonn Das Orchester der Universität Bonn feierte sein 70-jähriges Bestehen mit zwei Jubiläumskonzerten. Für die neue Dirigentin Rebekka Zastrow war dies ein Einstand unter verschärften Bedingungen.

Mit dem runden Geburtstag geht ein Stabwechsel am Dirigentenpult einher. Rebekka Zastrow heißt die neue ständige Chefin des Ensembles, zur Zeit noch fortgeschrittene Studentin im Fach Dirigieren an der Musikhochschule Köln. Zum Start zwei Jubiläumskonzerte hintereinander: ein Einstand unter verschärften Bedingungen gewissermaßen. Die delikate Aufgabe absolvierte Zastrow souverän. Ihre Schlagtechnik ist ebenso präzise wie sprechend, egomanische Selbstdarstellung am Pult liegt ihr fern. Den donnernden Schlussapplaus erwiderte sie mit einer knappen Verbeugung und reichte das Wohlwollen des Publikums an das Ensemble weiter. Brahms‘ Akademische Festouvertüre erklang zu Beginn, ein gemütvolles, mit eingewobenen Studentenliedern launiges, aber auch festliches Werk. Das Collegium musicum spielte die Facetten aufmerksam heraus, den ahnungsvollen, unruhigen, einer Sinfonischen Dichtung würdigen Beginn, die choralhaften, pastosen Blechbläserpartien oder das prachtvolle Finale mit der Melodie von „Gaudeamus igitur“.

Dann Éduard Lalo – nicht die „Symphonie espagnole“, sondern sein Cellokonzert in d-moll, Repertoireklassiker für alle Cellisten. Musik voller Leidenschaft und Farben, spätromantisch in der Grundhaltung, aber mit einigen Partien, die schon in Richtung Impressionismus weisen. Das Collegium musicum spielte diese vielschichtige Musik feinsinnig und transparent. Zastrow bewies ein Gespür für Farbmischungen und lenkte ihr Ensemble mit klarer Gestik durch manch rhythmisch heikle Passage. Diverse Bläsersolisten verdienten sich ein Extralob. Den Solopart übernahm Merlene Geißler, ebenfalls Studentin an der Kölner Musikhochschule, die ein Händchen für die virtuosen Passagen bewies, aber auch sehr innig und ausdrucksstark zu gestalten vermochte. Hier und da hätte man sich über eine Portion mehr Kraft und Fülle im Ton gefreut. Schließlich Schuberts große C-Dur-Sinfonie. Das Collegium musicum und seine junge Dirigentin lieferten eine fabelhafte Leistung ab. Dass es dieses Orchester an der Uni überhaupt gibt, ist einem Mann zu verdanken – Emil Platen. Als noch junger Musikwissenschaftlicher und Bratschist formierte er ein Ensemble und lud am 18. Dezember 1953 zu einer Weihnachtsmusik in den Hörsaal X der Uni ein. Das war der Startschuss für siebzig Jahre Erfolgsgeschichte.