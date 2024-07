Ausgeklügeltes Konzept Warum der Sound auf dem Bonner KunstRasen so gut ist

Wer beim Konzert von Kool & the Gang und Neil Rodgers oder Zucchero über den KunstRasen schlenderte oder sich durch die Tänzer schlängelte, hatte überall auf dem Gelände Freude an der satten Lautstärke, dem knackigen Sound und der Klangtransparenz, die Stimmen, Saxofone, Trompeten, Gitarren und Schlagzeug in allen Nuancen auf den Platz brachte. Bei anderen Konzerten der aktuellen Saison dieselbe Beobachtung. Großer Spaß auf dem KunstRasen. Derweil herrscht Hochbetrieb hinter den Kulissen am Sound-Mischpult gegenüber der Bühne. Da sitzen nicht nur die Tontechniker der jeweiligen Bands. Da sind auch Simon Rausch dabei, seit Anfang an Ton- und Lichtexperte auf dem Kunst­Rasen, und der Gutachter Jörn Latz, Geschäftsführer von Kramer Schalltechnik in Sankt Augustin, oder einer seiner Kollegen, die die Sound-Ampel im Blick haben.