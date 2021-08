Wohnzimmer für Musikverrückte : Die Harmonie startet am 1. September in die neue Saison

Die Harmonie startet am 1. September in die neue Saison

Bonn Die Harmonie startet am 1. September in die neue Konzert-Saison. Auf dem Programm stehen etliche bekannte Namen.

Musik auf Open-Air-Bühnen, das war in den vergangenen anderthalb Jahren die einzige Möglichkeit, um Bands live zu erleben. Nun jedoch bereiten sich auch die Clubs mit einer gewissen vorsichtigen Hoffnung auf die Wiedereröffnung vor. Auch die Harmonie wird ab dem 1. September wieder Konzerte anbieten – zunächst ausschließlich bestuhlt, um den Abstand zwischen den Gästen gewähren zu können, aber das ist immer noch besser als nichts.

An der bewährten Mischung hat sich derweil nichts geändert, zumal Wolfgang Koll, den viele als das Gesicht der Harmonie kennen, zwar ebenso wie sein Kollege Josef Schnorbus die Betreibertätigkeit beendet hat, das Booking aber zumindest erst einmal noch weiter organisiert.

Beethovenfest-Konzert macht den Anfang

Insofern dürfte es kaum überraschen, dass etliche bekannte Namen auf dem Programm stehen. Die Hamburg Blues Band (30.9.) kehrt ebenso in ihr zweites Wohnzimmer zurück wie die Reggae-Veteranen von Jamaram einen Tag zuvor (29.9.), gleiches gilt für lokale Größen wie

Taste of Woodstock (18.9.), Baum‘s Bluesbenders (19.9.) und die Beueler Singer-Songwriterin Anne Haigis (11.9.), die mit einem neuen Album an den Start geht. Auch Inga Rumpf (17.9.) ist der Harmonie schon seit Jahren treu und begibt sich anlässlich ihres 75. Geburtstags auf eine musikalische Zeitreise, ebenso wie Kai Havaii und Stefan Kleinkrieg, obwohl die beiden Ex­trabreit-Musiker nicht nur „Flieger, grüß mir die Sonne“ anstimmen, sondern auch eine Lesung einbinden werden.