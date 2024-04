Peter Tutzauer gestorben Die große Liebe zur Malerei

„In Peter Tutzauers Arbeiten wird das Spiel mit dem Zufall dingfest gemacht“, schrieb GA-Kritikerin Gudrun von Schoenebeck über eine Ausstellung im Künstlerforum, an der auch Tutzauer beteiligt war, „Er fotografiert Farbströme und zeigt in Großaufnahme die eigenwillige Schönheit einer unkontrollierbaren Materie. Indem Tutzauer auch die Zwischenräume bemalt, mal mit mittelalterlich anmutendem Goldgrund, mal mit Himmel oder Landschaft, wird das abstrakte Geschehen mit Assoziationen aufgeladen.“ Ein Beitrag zum Thema Zufall. In der Ausstellung „Weltsichten“ im evangelischen Haus der Begegnung gab Tutzauer auch eine weitere Facette seines Werks preis, die durchaus ins Politische tendiert: Im Eingangsbereich begrüßte eine Frau in himmelblauer Burka den Besucher. „Hermetisch ist ihr Körper, ja sogar ihr Gesicht mit einem Gitterfenster vom Gegenüber getrennt. Und doch spielt diese himmelblau verhüllte Frau leidenschaftlich Geige“, schrieb Ebba Hagenberg-Miliu. „Die Funken scheinen zu sprühen, so lebendig sind die Bewegungen ihrer feinen Hände vom Bonner Künstler gemalt.“ Tutzauer wurde zu diesem Bild durch die bedrohlichen Parolen der Scharia-Polizei in deutschen Städten inspiriert, dass islamische Frauen keine Zerstreuung durch Musik mehr suchen dürften.