Engagierter Professor : Bonner Künstler Thomas Egelkamp verstorben

Thomas Egelkamp in der Werkstatt für Kunst an der Graurheindorfer Straße. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Der Bonner Künstler Thomas Egelkamp, Professor für Kunst im öffentlichen Raum an der Alanus Hochschule, stirbt mit 58 Jahren.

Vor ziemlich genau drei Jahren sagte Thomas Egelkamp: „Es wäre schade, wenn die Kunst als klassische Disziplin nur noch etwas rein Handwerkliches wäre.“ Dann würde sie nur noch rational und technisch abgearbeitet, verlöre die immense Kraft, die sie einmal hatte. Für ihn hatte Kunst etwas mit Begeisterung, sozialer Interaktion und Kommunikation zu tun, wie er damals im Gespräch formulierte und wie er es auf den verschiedensten Kanälen der Vermittlung seinen Schülern näherbrachte, seien es Studenten der Alanus Hochschule, Schüler in der von ihm mitgegründeten Bonner Jugendkunstschule arte fact, Laien, Anfänger oder einfach nur interessierte Zeitgenossen. Im Alter von 58 ist Egelkamp nach schwerer Krankheit am 21. Juli gestorben, wie die Alanus Hochschule jetzt mitgeteilt hat. Egelkamp war dort Professor für Kunstvermittlung und Kunst im öffentlichen Raum.

In einem Nachruf der Hochschule heißt es: „Mit Professor Thomas Egelkamp verlieren wir einen großartigen Kollegen, Künstler und Dozenten. Nachdem er selbst an unserer Hochschule studiert hatte, wirkte Thomas bis zuletzt als eine der prägenden Persönlichkeiten der Alanus Hochschule und des Werkhauses – die letzten zehn Jahre als Professor für Kunstvermittlung und Kunst im öffentlichen Raum.“ Er habe zwischen Kunst, Gesellschaft und Wirtschaft vielfältige Brücken geschlagen. „Er sah darin einen wichtigen Teil seines Lebenswerks.“

Der Reiz der Vielseitigkeit

Er selbst trat nach seinem Studium bei Alanus (1982 bis 1985) in erster Linie als Zeichner hervor, arbeitete aber auch dreidimensional und mit Installationen. Der Schwerpunkt seiner Arbeit verlagerte sich sukzessive in Richtung Vermittlung. Für ihn war der Einstieg in die künstlerische Praxis, wie arte fact ihn anbietet, eminent wichtig. Zumal „teilweise Schulen das im Unterricht gar nicht mehr leisten können“, wie er sagte, „eine Stunde Kunst pro Woche in der Schule ist einfach zu wenig“.