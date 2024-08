Diskussion über Rückgabe von NS-Raubkunst Bonner Podium zur Provenienz-Forschung

Christoph Zuschlag, Professor für Provenienzforschung an der Uni Bonn, wollte die Kritik nicht ohne Weiteres stehenlassen und verwies auf den fortwährenden dynamischen Prozess mit vielen Akteuren, in dem die Restitutionsfragen stecken, insbesondere, wenn geraubtes Kulturgut aus kolonialen und weiteren Unrechts-Kontexten einbezogen würde. Eine interessante Einrichtung ist in diesem Zusammenhang das Rheinische Archiv für Künstlernachlässe (RAK), das Daniel Schütz leitet. „Wir sammeln keine Werke von Künstlern, sondern die dokumentarischen Nachlässe und treten auch schon mal proaktiv an interessante Künstler heran. Wir sehen uns als Schnittstelle zwischen Künstlern und Kunsthandel.“