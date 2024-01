Bonner Stadtschreiberin Stefanie de Velasco zieht Bilanz So erlebte eine Berliner Autorin ihre Zeit in Bonn

Inzwischen ist Stefanie de Velasco, die Bonner Stadtschreiberin des Jahres 2023, wieder an ihren Wohnort Berlin zurückgekehrt. Von September bis November hatte die Schriftstellerin drei Monate lang am Godesberger Rheinufer leben und schreiben können. Ob ihre Erwartungen an Bonn in Erfüllung gegangen sind, fragten wir sie. Immerhin ging die 1978 in Sankt Augustin als Kind spanischer Einwanderer geborene Autorin in Bonn zur Schule und begann hier ihr Studium. Oder lief für sie als Stadtschreiberin alles ganz anders?