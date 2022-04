105 Veranstaltungen am 25. Mai : Bonner Theaternacht findet wieder so wie vor Corona statt

Bonn Ein vielseitiges, lautes Lebenszeichen: Am 25. Mai wird die beliebte Bonner Theaternacht wieder so stattfinden wie vor der Pandemie, mit mehr als 40 Theatern und Ensembles und insgesamt 105 Veranstaltungen.

Die Kultur in Bonn ist immer noch da und so bunt und so laut wie eh und je: Dieses Signal haben die Bühnen und Künstler, die Veranstalter, die Techniker und alle anderen Beteiligten während der vergangenen zwei Corona-Jahre immer wieder ausgestrahlt, mal mit großen und mal mit kleinen Aktionen, allen Schwierigkeiten trotzend. Doch jetzt bläst die Szene geschlossen zum Aufbruch in eine neue Normalität. Am 25. Mai wird die beliebte Bonner Theaternacht – nach einer entzerrten Version im Herbst 2021 – wieder so stattfinden wie vor der Pandemie, mit mehr als 40 Theatern und Ensembles und insgesamt 105 Veranstaltungen zwar etwas kleiner als früher, aber dennoch mit all dem (mitunter eigenwilligen) Charme, der die quirlige Kultur der Bundesstadt auszeichnet, mit viel zu entdecken und zu erleben.