Nach 23 Jahren Brigitte Büscher hört bei „Hart aber fair“ auf

Die ARD-Talkshow „Hart aber fair“ muss künftig ohne Brigitte Büscher auskommen. Die „Zuschaueranwältin“ verabschiedete sich am Montagabend vom Fernsehpublikum: „Ich habe gern ein bisschen Wirklichkeit in die Sendung getragen, dass wir es hier miteinander diskutieren konnten. Aber jetzt habe ich mich entschieden, nach - Achtung! - 23 Jahren: Es ist Schluss für mich, ich werde etwas Neues anfangen, auf neue Wege gehen. Und wie sagt man so schön? Alles Gute, alles Liebe. Und wir werden sehen, was 2024 so kommt.“