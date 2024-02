Buchvorstellung Mathias Mester im Pantheon Bonn „Ich bin nicht behindert, ich bin nur klein“

Beleidigungen und Schmähungen kennt Mathias Mester zur Genüge. Er, der „Winzling“, „die halbe Portion“ oder – wie ihn in seiner Jugend der Nachbarsjunge nannte – der „abgebrochene Gartenzwerg“, hat sich immer wieder dumme Sprüche anhören müssen, weil es manchen offenbar nicht passte, dass er anders war. Eben kleiner. 142,5 Zentimeter, um genau zu sein; die Nachkommastelle ist dabei wichtig. Wirklich gestört haben ihn diese Formulierungen nur selten, wie er im Pantheon erzählt, während er sein Buch „Klein anfangen, groß rauskommen“ vorstellt und sich an sein bisheriges Leben erinnert. Dieses war 16 Jahre lang vom Leistungssport geprägt, in dem Mester fast alles erreicht hat, was er hätte erreichen können: Zahleiche Deutsche, Europäische und Weltmeistertitel vor allem im Speerwurf, dazu eine Silbermedaille im Kugelstoßen bei den Paralympischen Spielen in Peking. 2021 beendete er seine sportliche Karriere – und bereut diese Entscheidung eigener Aussage zufolge bis heute nicht.