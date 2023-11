Bild aus der Bundeskunsthalle Die illegale Einwanderin kommt unter den Hammer

Bonn · Das Kölner Auktionshaus Van Ham versteigert am Donnerstag das Bild „Georgia“, das die Künstlerin Danai Emmanouilidis‘ in die Bundeskunsthalle geschmuggelt hatte. Dabei ist sich niemand so recht sicher, was das Kunstwerk für einen Marktwert hat.

28.11.2023 , 17:28 Uhr

Illegale Einwanderung: Die Kölnerin Danai Emmanouilidis hatte ihr Porträt „Georgia“ in die Bundeskunsthallen-Schau „Wer wir sind“ geschmuggelt. Jetzt wird das Werk in Köln bei Van Ham versteigert. Foto: Bundeskunsthalle Bonn/dpa

Von Thomas Kliemann Redakteur Feuilleton

