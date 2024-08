Bonner Stummfilmtage: Buster Keaton Buster Keaton zeigt alles, was Kino kann

Zurück zum Job: Bei der Vorführung im Kino schläft der junge Mann ein. Schemenhaft tritt er aus sich heraus, wandelt in den Zuschauerraum, in dem das Publikum vor der Leinwand sitzt und ein Pianospieler den laufenden Stummfilm untermalt. Kino im Kinofilm. Und dann springt Keaton in den Film, fliegt wieder heraus, drängelt sich erneut hinein, steckt mitten in der Geschichte, behauptet sich in anderen Phasen als autonomer Akteur. Die Szenarien wechseln, plötzlich ist er Teil einer Handlung, in der auch Ruth und der Bösewicht auftauchen und Keaton als Sherlock den Fall an sich nimmt.