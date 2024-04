CD-Tipp: Album von Markus Stockhausen „Celebration“ mit Gästen

Bei Markus Stockhausens Projekten ist immer ein Überraschungselement eingebaut. Im am Freitag erschienenen Doppel-Album „Celebration“(o-tone) sind es mindestens sechs. Wenn man diesen herrlichen Jazz-Trompeter und seine Stockhausen Group hinzuzählt, kommt man mühelos auf acht und mehr. Diese Gruppe, die als filigranes Kammerorchester genauso gut funktioniert wie als pulsierende, breit agierende Bigband – und das bei nur vier Mitgliedern – hat sich für „Celebration“ klasse Gäste eingeladen. Insgesamt 18 Stücke sind entstanden, jedes mit einer ganz individuellen Färbung. Den Anfang macht in „Revolution“ der wunderbare Geiger Mateusz Smoczynski, ein Virtuose, der auch anders kann: zum Beispiel Blue Notes. Tamara Lukashevas bisweilen entrückt wirkende Stimme tritt in einen zauberhaften Dialog mit Stockhausens Trompete, fasziniert in Balladen wie „Gentle – Seeing The Light“ und „Falling Stars“. Der legendäre E-Gitarrist Nguyên Lê mischt mit dem Tabla-Virtuosen Bodek Janke die Stockhausen Group auf. Der Chef dazu: „Nguyên trieb unsere Gruppe in neue Gefilde und schenkte uns intensive, abenteuerliche Klangräume.“ Nguyên Lê ist in „Hallelujah“, „Savanne“, „Dancing On Clouds“ und „Nguyên“ zu erleben. Eine Entdeckung ist der Sänger Rabih Lahoud, der die Nummern „Salam“ und „Talking“ in spirituelle Klanggespinste verwandelt. Levan Andria schließlich begegnet mit seinem Cello dem Group-Mitglied Jörg Brinkmann – das Stück „Karussell“ dokumentiert, wie gut sich beide Cellisten verstehen. Fehlen noch zwei eminent wichtige Mitglieder von Stockhausens Combo, der Pianist und Keyboarder ­­Jeroen van Fliet und Schlagzeuger Christian Thomé.