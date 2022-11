In der Springmaus in Bonn-Endenich lassen Martin Reinl und Carsten Haffke die Puppen los : Chaostruppe ohne Plan

Hund Wiwaldi (links) interviewt in „Unter Puppen" den ägyptischen Architekten der Beethovenhalle. Foto: Thomas Kölsch

Bonn „Unter Puppen“ läuft als Impro-Show in der Springmaus. Dass dabei bisweilen der Mut zur Peinlichkeit regiert, gehört wohl zum Programm. Dessen Stars sind immer eigen, aber nie artig.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Kölsch

Auch Puppen können spontan sein. Davon ist zumindest Wiwaldi überzeugt, der hündische Moderator von „Unter Puppen“. In der Show von Martin Reinl und Carsten Haffke mit ihrer rund 40-köpfigen Chaotenpuppentruppe, die gewissermaßen das pubertäre deutsche Äquivalent der legendären Muppets darstellt, will er dies nun beweisen – und setzt ausgerechnet im Haus der Springmaus auf Impro-Comedy von der billigsten Sorte. Was nicht wirklich hilft und allzu oft für eher peinliche als lustige Momente sorgt.

Natürlich lebt eine derartige Show von Absurditäten und Überzeichnungen, von den verrücktesten Ideen mit den verrücktesten Figuren, und vor allem letztere sind in Hülle und Fülle vorhanden. Die latent aggressive Kakerlake, der von sich selbst überzeugte Macho-Hai oder auch das alte Zirkuspferd Horst-Pferdinand bilden nur die Spitze des Eisbergs. Jede Figur ist in mindestens einer Hinsicht gestört, ist eigen, aber nie artig, geeint durch die Lust am Wahnsinn und an ausgeprägtem Fäkal- und Sexualhumor.

Puppen brechen Tabus

Schließlich dürfen Puppen das, sollen sogar ganz gezielt Tabus brechen und außerhalb der gängigen Regeln agieren. Kein Wunder also, dass die Pointen ebenso schnell wie billig sind. Das gehört so und kann sogar durchaus lustig sein, zumal Reinl und Haffke als Puppenspieler wirklich exzellente Arbeit leisten und ihren Figuren eine derart expressive Mimik verleihen, dass selbst die Schamesröte zum Genuss wird.

Oder werden könnte, wenn es denn dabei bleiben würde. Doch leider sind die Improvisationskünste des Duos nicht auf gleichem oder zumindest vergleichbarem Niveau. Obwohl die beiden mit dem Konzept schon seit Jahren unterwegs sind, scheitern Reinl und Haffke ein ums andere Mal bei dem Versuch, einen zumindest rudimentären roten Faden in ihre Geschichten einzubauen.

Themen auf dem Silbertablett