Neuer Gedichtband: Corona und Poesie: Bernd Neubauers „Saudade“

Bonn Bernd Neubauers Gedichtband „Saudade“ erzählt auf poetische Weise von der Corona-Pandemie. Der Autor zeichnet Seelenlandschaften in Zeiten der Krise.

Jetzt hat Neubauer nachgelegt: „Saudade“ heißt ein zweiteiliger Gedichtzyklus, eingerahmt von Prolog und Epilog, aus der Zeit der Corona-Pandemie; es geht um die Monate Dezember 2020 bis Mai 2021. „Von der Anwesenheit der Abwesenheit“, der erste Teil des Zyklus, führt Motive und Bilder ein, von Steinen und vom Meer ist die Rede, von der Flut, auch von Tod und Trauer. Privaten Erfahrungen und Empfindungen verleiht der Autor exemplarische Dimensionen. Der Verlust des Vaters, mag er auch lange zurückliegen, beschäftigt das lyrische Ich, eine Szene aus der Vergangenheit wird wieder lebendig: „die Rollen längst getauscht / holt mich diese Stunde heute / in manch Nächten wieder ein / da Heerscharen heimatloser Schemen / rastlos zwischen den Welten wandern / was wenn mein Vater wäre unter ihnen.“ Hier spricht einer, der den Gefühlen, die in ihm wohnen – zum Beispiel die Trauer –, nicht davonlaufen kann: „Und wählte ich auch / Den Weg des Eremiten / so gäbe es doch kein Entrinnen / vor dem was ich in mir trag.“