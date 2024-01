Neue Spielzeit im Jungen Theater Bonn Cybermobbing auf der Bühne

Die Inszenierung übernimmt Clara Hartkopf, die beim JTB als Theaterpädagogin arbeitet und eines der Gründungsmitglieder von „Theatre, Bitch!“ ist. „Ursprünglich waren wir vier Frauen, die sich alle in der Theatergruppe der Hochschule Niederrhein getroffen haben und etwas Eigenes machen wollten“, erklärt sie im Gespräch mit dem General Anzeiger. „Schon damals wollte ich das Stück umsetzen, weil Mobbing an deutschen Schulen ja leider fast schon Alltag geworden ist. Das Besondere an ‚Mädchen wie die’ ist dabei, dass die Geschichte aus der Perspektive der Täter erzählt wird und man so einen Einblick in die Dynamik erhält, die sich rasant entwickelt. Dies jetzt hier in Bonn zeigen zu können, ist klasse, und ich bin dem Haus für diese Gelegenheit sehr dankbar.“