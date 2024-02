Beethoven-Woche im Mai Daniel Hopes Bonner Festival zum 200. der Neunten

In diesem Jahr feiert die Musikwelt den 200. Jahrestag der Uraufführung des epochalen Meisterwerkes. Dass auch das Beethoven-Haus und Hope ihren Beitrag leisten wollen, liegt auf der Hand. Das Beethoven-Haus unter anderem mit der Rekonstruktion des Uraufführungskonzertes pünktlich zum Jahrestag am 7. Mai in der Historischen Stadthalle Wuppertal (das am 8. Mai noch einmal wiederholt wird), Hope selbst mit der unter seiner Leitung am 8. Mai startenden BTHVN-Woche in Bonn. Die Sinfonie schwebt gleichsam über dem Programm des viertägigen Festivals, auch wenn kein Takt aus der Partitur vorgesehen ist. Hope greift jedoch als künstlerischer Leiter des Kammermusikfestivals die in der neunten Sinfonie durch die Vertonung von Friedrich Schillers „Ode an die Freude“ formulierte humanistische Haltung auf, die er auch in Werken späterer Komponisten wiederfindet.