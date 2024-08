Gastkolumne zum Beethovenfest Das Festivalmotto lautet „Miteinander“

Wir widmen das diesjährige Programm des Beethovenfests Bonn diesem „Miteinander“. Ein einfaches Wort als Voraussetzung des Zusammenlebens und Bedingung der Demokratie, in der wir seit 75 Jahren in Deutschland leben dürfen. In Bonn wurde nach der Zivilisationskatastrophe der Nazi-Herrschaft grundgesetzlich festgestellt, dass Demokratie die beste und eigentlich einzige Organisationsform eines vielfältigen Miteinanders ist, in dem man sich auch zivilisiert streiten kann. Als Kind der 90ger Jahre erschien mir die liberale Demokratie als selbstverständliche Gesellschaftsform und logisches „Ende der Geschichte“. Wir wissen nun, dass ein demokratisches Miteinander immer wieder neu erarbeitet werden muss. Denn wir sitzen alle in einem großen Boot und können uns schlicht keine Antidemokraten, die ein Miteinander verweigern, leisten. Ob Boot, Staat oder Orchester: Es geht nur mit einem guten Miteinander und einem respektvollen Tolerieren unserer Unterschiede.