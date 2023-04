Hennes Bender im Pantheon in Bonn Das Intro in der zweiten Hälfte

Lange war es still um Hennes Bender, nicht nur wegen Corona. Mit „Wiedersehen macht Freude“ will er nun an frühere Zeiten anknüpfen, in denen er sich mit seinem Film- und Serienwissen sowie seinen Stimm-Imitationen eine treue Fan-Gemeinde erspielte. Doch genau damit hält er sich zunächst zurück und konzentriert sich auf sein Alter, seine Liebe zur deutschen Sprache und den Schweinefilet-Skandal im VIP-Bereich eines Helene-Fischer-Konzerts. Schließlich muss die erzwungene Auszeit ja etwas gebracht haben. Sogar den Poetry-Slam versucht Bender sich zu erschließen, trägt seinen Text aber ebenso frei vor wie all seine anderen Gedanken und scheitert somit am Format.