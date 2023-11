Ausstellungen 2024 im Arp Museum Das Jahr der Künstlerinnen im Arp Museum

Den Sprung in die Gegenwart unternimmt das Arp Museum mit der 1954 in Nürnberg geborenen US-Künstlerin Kiki Smith, die ihr Werk vor 40 Jahren mit Herzen begann, die sie auf T-Shirts druckte – in Erinnerung an die vielen Freunde und Kollegen, die damals an Aids erkrankten. Politisches Engagement, gerade auch für die feministische Sache – wo sie mit Kolleginnen wie Jenny Holzer und Barbara Kruger an einem Strang zieht – trifft bei Smith auf eine delikate Kunst der Zeichnung, auf Collagen und Fotografien sowie eine Bildwelt, die voller kosmologischer, spiritueller, auch religiöser Anspielungen steckt. In Rolandseck wird Smith anlässlich ihres 70. Geburtstags mit der Schau „Verwobene Welten“ in den Räumen der Kunstkammer Rau präsentiert: Gezeigt werden druckgrafische Werke, Fotos, Collagen und – als Höhepunkt – farbige, handbemalte, mit Silberfäden durchwirkte und mit Blattgold belegte Tapisserien.