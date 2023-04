Jazzfest Bonn: Programm für 2023 Was das Jazzfest Bonn 2023 bringt

Materna hatte die Idee, Musiker aus dem Prince-Umfeld nach Bonn zu holen. Und es gelang. Der umwerfende Trompeter, E-Pianist und Arrangeur Philip Lassiter gehört ebenso in diesen erlesenen Kreis wie der Keyboarder Bobby Sparks, der mit seiner Mischung aus Fusion, Gospel, Funk, Blues und Hip-Hop und seinem Projekt „Paranoia“ nach Bonn kommt – und sich eine Schlacht mit dem 23-köpfigen Fuchsthone Orchestra liefert, in dem ein Who’s‘who der NRW-Szene zusammenspielt. Die Soul- und Blues-Sängerin Judith Hill, die auch mit Stevie Wonder, Michael Jackson und George Benson zusammengearbeitet hat (und mit Prince liiert war), gehört ebenso zum Prince-Universum wie die fulminante, funky Bassistin Ida Nielsen, die mit ihren wilden „Funkbots“ auf das Berliner Ensemble („alles Lichtgestalten“, laut Materna) „Thärichens Tentett“ trifft.