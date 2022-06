Die Vielfalt der Tomaten : Das schmeckt nach Sommer

Die große, runde Berner Rose: Sie ist eine der köstlichsten Tomaten, meint Expertin Kat Menschik Foto: Kat Menschik

Bonn Liebesfrucht und Goldapfel:Kat Menschiks fein illustriertes Buch über die große Vielfalt und bunte Welt der Tomaten

Man sollte vor der Lektüre einen kurzen Warnhinweis ausgeben: Dieses Thema hat einen hohen Suchtfaktor, ist ein Zeitfresser, macht aber auch glücklich. Sie habe wochenlang Tomaten gestreichelt, geerntet, geschnibbelt, getrocknet, eingekocht, eingelegt, gegessen, Samen gesammelt, gesteht Kat Menschik. Gesät wurde am Weltfrauentag (8. März), eine Pflanzenlampe kam 16 Stunden am Tag zum Einsatz, dann wurde umgetopft, gehegt, gepflegt, aufs Wetter geachtet, gedüngt – Menschiks Geheimtipp: Immer etwas toten Fisch unter die Tomatenwurzeln geben. Aberglaube? Bei ihr hat sich das bewährt. Dann: warten, warten, warten. Die erste grüne Minitomate wird freudig begrüßt. Dann kommt der Tomatensommer mit prallen gelben und roten Früchten.

Hege und Pflege

Die ganze Tomatencommunity gerät ins Schwelgen, in unzähligen Foren tauscht man Tomatentipps aus, der Youtube-Kanal „Die Eifeltomate“ ist da besonders rührig. Aber es gibt überall im Netz Filme, Kommentare, Rezepte und Anleitungen. Pure Leidenschaft. Auch ich bin davon befallen: Mit meinen drei kleinen Tomatenpflänzchen auf dem Balkon, die jeden Morgen begrüßt, getätschelt und zum Wachstum ermuntert werden.

Menschik hat das natürlich eine ganze Spur professioneller betrieben. Dass sie am Rande der Hege und Pflege noch Zeit fand, mehrere Dutzend Tomaten unterschiedlicher Sorten zu zeichnen, zu beschreiben und daraus ein Buch zu machen, ist ein Wunder. Aber es gelang. Die 1968 in Luckenwalde, damals DDR, geborene Zeichnerin, die man als Illustratorin unter anderem der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung kennt, die aber auch Buchcover etwa für den Bonner Weidle Verlag gestaltet hat und 2020 das wunderbare Buch „Kat Menschiks und des Diplom-Biologen Doctor Rerum Medicinalium Mark Beneckes illustrirtes Thierleben“ herausgab, hat sich liebevoll jeder einzelnen Tomate aus ihrem Garten angenommen. Menschik ist ausgewiesene Expertin, 2014 erschien ihr Klassiker „Der goldene Grubber. Von großen Momenten und kleinen Niederlagen im Gartenjahr“.

Tomaten Foto: Kat Menschik

Große Vielfalt

Rezept Geeistes Tomaten-

Paprika-Süppchen Rezept von Justus Lelke,

Küchenchef im Restaurant Interieur No. 253 im Arp

Museum Bahnhof Rolandseck Zutaten 6 reife Tomaten, wenn möglich San Marzano, 1 gelbe Paprika, 1 rote Spitzpaprika Zubereitung Die Früchte kleinschneiden und im Mixer pürieren, danach durch ein Haarsieb streichen. Mit Salz, Pfeffer, einem Hauch Zucker und einem Dash südeuropäischen Weinessig abschmecken. Beim Anrichten mit einem Schuss Olivenöl verfeinern und mit etwas geröstetem Focaccia servieren.

In ihrem Tomatenbuch begegnen wir der Rebella, die besonders im Oderbruch gezüchtet wird, und der aus einzelnen Trauben bestehenden Riesetomate, der gelben, russischen Buschtomate Hurma, die süß und würzig schmeckt, oder der Sorte Feuerwerk, die ein wahres Farbspektakel bietet. Die Auriga ist ein regelrechtes Ostgewächs, eine der seltenen deutschen Sorten. Sie wurde in Quedlinburg, in der damaligen DDR gezüchtet, kam 1980 in den Handel und hat eine orange Farbe. Aus Peru stammt die Andenhorn-Tomate, die eher wie eine längliche Paprika aussieht und prädestiniert für den Bruschetta-Aufstrich ist. Changierend zwischen Neonpink, Lila und Rot kommt die Ozark Sunset daher, auch der Formenreichtum ist enorm. Aus Kalifornien stammt eine der schönsten Ochsenherztomaten: Die Orange Russian ist eine Schönheit in der Tomatenwelt. Nur verschenkt, aber nicht verkauft werden dürfen die Samen der Nonna Antonia aus dem Piemont, das haben die Züchter verfügt. Die flachrunde Fleischtomate ist also nur etwas für echte Liebhaber.

Die Tomate, die aus Süd- und Mittelamerika stammt und Anfang des 16. Jahrhunderts von Hernán Cortés nach der Eroberung Mexikos erstmals nach Spanien gebracht wurde, galt früher mal als regelrechtes Teufelskraut und stand im Verdacht, „Liebeswahn“ auszulösen. Man hielt die pralle Frucht lange Zeit als Aphrodisiakum. Nicht umsonst spricht der Franzose, Spezialist in Liebesdingen, von „Pomme d‘amour“. Im deutschsprachigen Raum hieß sie „Paradiesfrucht“ – das Sinnbild für Verbotenes. Die Italiener, führend im Pro-Kopf-Verbrauch an Pomodoro (Goldapfel), waren vermutlich die Ersten, die sich an den Verzehr trauten – wohl im 16. Jahrhundert. In Deutschland ließ man sich Zeit: Erst um 1900 wurde die Tomate zum gängigen Lebensmittel. Es gibt um die 2500 bis 3500 offiziell angemeldete Sorten. Das Portal ethno-botanik.org listet mehr als 20 000 auf.

Ein Tomatengedicht

Auch literarisch hat die Frucht ihre Spuren hinterlassen. So wurde Büchnerpreisträger Jan Wagner, Verfasser der „Regentonnenvariationen“, von der „Süddeutschen Zeitung“ gefragt: „Sie schreiben sehr konkret über bestimmte Gegenstände wie ‚Tomaten‘? Braucht man irgendwann eine neue Tomate?“ Antwort: „Ob man zwei Tomatengedichte schreiben kann? Mit Sicherheit. Ich habe auch schon mehrere Quallen- und Esel-Gedichte geschrieben. Gerade wenn Zeit vergangen ist und man die Tomate zwangsläufig aus der Perspektive eines gealterten Menschen betrachtet, dann braucht es ein neues Tomaten-Gedicht.“

Sein erstes Tomatengedicht lautete so: „weswegen sollten sie sich schämen, dick/ und rund am strauch? sie tragen ihre uhren/ tief in sich selber, jene feinmechanik /aus kernen, werden reif, indem sie ruhen./ manchmal sieht man, wie sie sich bewegen,/ und muß an klöppel denken, die ein wind/ berührt – doch hört man keine glocken schlagen/ (bis auf die grünen, die aus blättern sind)./ sie kommen ihrer leuchtend roten kunst/ im stillen nach, selbst nachts, selbst morgens, wenn den matten/ sternen der stolz verfliegt, du aber kannst/ ruhig etwas lauter reden. sag: tomaten.“

Foto: Kat Menschik Geeistes Tomaten-Paprika-Süppchen

Foto: Kat Menschik Tomaten auf den Augen: Illustratorin Kat Menschik zurück

