CD-Tipp : Das Trio mit dem Fuchs

Kulturtipps für zu Hause aus der Feuilleton-Redaktion: Ein junges Trio aus Luxemburg legt ein außergewöhnliches Album vor - „Sly“ von Reis Demuth Wiltgen.

Schlau wie ein Fuchs, so präsentiert sich das Klaviertrio Reis Demuth Wiltgen auf seinem bereits vierten Album. Das heißt „Sly“ (Schlau) und zeigt einen Fuchs auf dem Cover. Das verbindende Element der drei Musiker. Denn sie sind Luxemburger und der Fuchs wird in einem der wichtigsten literarischen Werke des Landes, in der Fabel „Renert“ von Michel Rodange, verewigt, die auf Goethes Reineke Fuchs zurückgeht. Schlau, kreativ, listig und kunstvoll, diese Attribute verbindet das Management des Labels Cam Jazz mit Michel Reis (Piano), Marc Demuth (Bass) und Paul Wiltgen (Schlagzeug).