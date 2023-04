Nora in der Brotfabrik Bonn Kein Mitleid für die Titelfigur

Natürlich stellt sich jetzt die Frage, mit welcher Erwartungshaltung man in diese Inszenierung geht, dargeboten von einem engagierten Hobby-Ensemble, das sich mit all seiner Kraft nach der Decke streckt und alles gibt, um Ibsen gerecht zu werden – und das immerhin ohne einen großen Fauxpas, ohne absurde Lesarten und ohne die im Regietheater so beliebten Text-Zerstückelungs-Orgien. In dieser Hinsicht macht die Dauertheatersendung keine Experimente, bleibt möglichst nah am Text und modernisiert nur sehr vorsichtig. Doch ohne die emotionale Tiefe Noras, die hin- und hergerissen ist zwischen ihrem Wunsch nach Freiheit und dem nach Familie, fehlt dem Stück das, was es eigentlich auszeichnet. So bleibt die Aufführung in der Brotfabrik nett. Aber auch nicht mehr.