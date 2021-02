Kulturtipp: Cristina Branco : Der Blues der Portugiesen

Bonn Kulturtipps für zu Hause aus der Feuilleton-Redaktion: Cristina Branco gilt heute als Repräsentantin des Fado. Mit der CD „Eva“ will sie das Image abschütteln.

Den „Blues der Portugiesen“, den wehmütigen, herzzerreißenden Fado, hat Cristina Branco wie kaum eine andere Sängerin drauf. Mit Streichern im Hintergrund und der klassischen Gitarre an der Seite begab sie sich in den beiden vergangenen Jahrzehnten tief hinab in den Schmerz, den des Herzens und der Seele. Trauer und Melancholie, das schien zu dieser Stimme ideal zu passen. Gleichwohl verließ sie den Mainstream und ihr damaliges Label und verabschiedete sich von „Fadoromantik, Konzertroben und Diven-Image“ sowie „den musikalischen Erwartungen mitteleuropäischer Portugalliebhaber“, überzogen von Photoshop, wie das neue Label o-tone music grimmig schreibt. Netter klingt das in einem Interview mit dem Deutschlandfunk Kultur: „Ich wollte keinen Fado machen.“