Peter Limbourg beim Club La Redoute : „Der Druck auf Journalisten wächst“

Peter Limbourg Foto: dpa/Oliver Berg

Bonn Deutsche-Welle-Intendant Peter Limbourg spricht beim Internationalen Club La Redoute über Brennpunkte vom Iran bis China und die Arbeit im Schatten der Zensur.

Man müsse Putins Propaganda endlich Paroli bieten, das sagte Peter Limbourg, Intendant der Deutschen Welle (DW) schon 2014 in einem Interview mit der „Zeit“, wie er wiederholt bei seinem Vortrag auf Einladung des Internationalen Clubs La Redoute und im Gespräch mit dem Club-Präsidenten Tilman Mayer am Donnerstagabend erwähnte. „Wir sind ein Seismograf, es wäre gut, wenn man mehr auf uns gehört hätte“, sagt der Chef des Bonner Senders und ergänzt: „Der Druck auf Journalisten wächst.“ Was auch die Welle betreffe.

Beispiel Russland: Wenige Tage vor dem Angriff Putins gegen die Ukraine wurde das Moskauer DW-Büro geschlossen. „Wir senden jetzt auf allen möglichen Wegen aus Riga“, sagt Limbourg, 35 Mitarbeiter, die eng mit Russland vernetzt sind, sitzen im DW-Büro in der Ukraine. Und im Bonner Schürmannbau arbeiten die russische und ukrainische Redaktion unter einem Dach. „Was fehlt, sind die Küchengespräche“, sagt Limbourg, der direkte Draht, die Zwischentöne. Anders als beispielsweise in China sei die „Zensurumgehung“ erfolgreich. Mit Talkshows und Podcasts, mit der beliebten Satire-Show „Zapovednik“, die im Dezember auf Tik Tok 32 Millionen Videoabrufe hatte (73 Prozent aus Russland) versucht die Welle der russischen Propaganda Paroli zu bieten „und die Informationsblockade zu umgehen“.

Einschüchterungskampagne gegen Journalisten

Schwierige Zeiten auch im Iran. Dort sind alle Internet-Kanäle für den Deutschen Auslandssender blockiert. Offiziell. Denn „es gibt Tunnel durchs Netz“, die DW operiert via Darknet und Clouds, die nicht blockiert werden können. „Wer uns sucht, findet uns auch“, sagt Limbourg an alle gerichtet, die an faktenbasierter unmanipulierter Information interessiert sind. Seit Oktober 2022 stehe die Farsi-Redaktion der DW auf der Sanktionsliste. Es laufe eine Einschüchterungskampagne gegen Redaktionsmitglieder, deren Familien, „sogar Follower auf Instagram werden unter Druck gesetzt“, sagt Limbourg.