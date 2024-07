CD-Tipp: Al Di Meola Der Gitarrengott wird 70 und feiert mit neuem Album

Das wird Milos Vujicic, der Caterer der „Jazz Open“ in Stuttgart, nicht so schnell vergessen. Und zunächst konnte er es gar nicht glauben: Angeblich wollte der US-Weltstar Al Di Meola bei Vujicic in der Nacht zum Montag im Ratskeller seinen 70. Geburtstag feiern. Seinen 70en? „Der Gitarrenmaestro sieht doch allenfalls aus wie Ende 50“, sagte der Charmeur Vujicic. Hinweise auf den Runden des King hatte es gegeben: Noch beim Konzert am Sonntagabend im Stuttgarter Alten Schloss hatte Di Meola auf seine „Birthday-Night“ hingewiesen, worauf 1500 Fans ihr „Happy Birthday“ anstimmten. Danach ging es „im kleinen Kreis“ in die Weinbar von Vujicic.