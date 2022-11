Ausstellung im Macke Museum : Der glasklare Blick

Bonn Das Bonner Museum August Macke Haus feiert die Wiederentdeckung des Malers Evarist Adam Weber.

Liebe steht am Anfang dieser bizarren und mitunter abenteuerlichen Spurensuche, eine geradezu detektivische Recherche. Walther Lehnert, 18 Jahre alt, verliebt sich auf einer Auktion in einen kleinen aquarellierten Holzschnitt, der ein Liebespaar darstellt. Er weiß nichts über den Künstler Evarist Adam Weber, ahnt, dass der etwas mit dem Expressionismus zu tun hat. Drei Bieter ringen um das Blatt. Lehnert erhält bei 750 D-Mark den Zuschlag. Das Geld hat er sich durch Zeitungsaustragen verdient.

Noch im Auktionshaus starten die Recherchen. Weber, 1887 in Aachen geboren 1968 in München gestorben, wird zur fixen Idee: Lehnert will mehr über den Mann erfahren, dessen Arbeiten in vielen Zeitschriften der 1910er bis 30er Jahre abgebildet sind, der als exzellenter Grafiker gilt, viel in Frankreich und Italien arbeitete, dessen Nachlass aber verschollen und das Werk weit verstreut ist. Keine leichte Aufgabe. Immerhin: Lehnert trägt eine umfangreiche Sammlung zusammen, das „Evarist Adam Weber Archiv“, auf das die Kunsthistorikerin Ina Ewers-Schultz vom Museum August Macke Haus anspringt. Sie nimmt die Fährte auf, recherchiert weiter, startet Aufrufe. Irgendwo muss es doch weitere Werke geben.