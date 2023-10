Rrecherche über Johannes Wasmuth Der Gründer des Kulturbahnhofs Rolandseck

Hoenischs Text hat viele interessante Aspekte, besonders spannend ist natürlich die Gründungsphase des Kulturbahnhofs Rolandseck. Wir nähern uns dem Kapitel Rolandseck, in dem Bonn, „die kleine Hauptstadt am Rhein“, eine Rolle spielt. Was den 1936 in Warburg geborenen Wasmuth letztlich mit Mitte 20 nach Bonn führte, hat auch Hoenisch nicht ermitteln können. Jedenfalls gehörte der Kindergarten in Bonn-Dransdorf zum Projekt „Kinder in Not“, eine Hilfsaktion, die Wasmuth ins Leben gerufen hatte und für die er immer noch mit seinem Freund Günther Uecker Geld sammelte. Wasmuth wollte in Bonn eine Galerie gründen, fand in Bad Godesberg in der Burgstraße geeignete Räume und eröffnete seine „Galerie Pro“ in einem Gebäude, das der Bundesbahn gehörte (seine Konzertreihe nannte er später „Festival Pro“). Es war „eine kommerzielle Galerie mit einer nichtkommerziellen Abteilung für den Verkauf gestifteter Werke für ‚Kinder in Not‘“, schreibt Hoenisch. „Günther Uecker und Johannes wollten ausdrücklich Geld verdienen, aber nicht in erster Linie für sich selbst, sondern weiterhin für die Kinderhilfe.“