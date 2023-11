“Les Égarés“ in der Kölner Philharmonie Der Himmel über Bamako und Köln

Peirani und Parisien – Letzterer durch seinen Auftritt im Trio Joker 2022 beim Jazzfest Bonn in bester Erinnerung – sind ein eingespieltes Team, das spürt man. Und so fliegen die Nummern des Albums „Les Égarés“ mit den hitzigen Duellen der beiden nur so vorbei: besonders im Stück „Orient Express“ von Joe Zawiniul, in dem die „Maschinisten“ Sissoko und Segal eine entscheidende Rolle für die Stabilität und das irre Tempo des Stücks spielen. Der zupfende und streichende Segal sorgt in „Esperanza“ für die nötige Melancholie. „Izau“ gibt der traumverlorenen Kora-Musik Sissokos den nötigen Freiraum und Parisien und Peirani im Mittelteil Carte Blanche für eine hitzige Tempo-Attacke. So fließt sie hin, diese wunderbare Musik der Verirrten. Das Publikum tobt, erklatscht sich im Stehen zwei Zugaben. Und entschwindet glücklich in die Kölner Nacht.