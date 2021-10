Neu im Beethoven-Haus : Der interaktive Titan

Wie denkt der Komponist?

Die Klanginstallation entstand im Rahmen eines Forschungsprojekts für das Beethovenjahr 2020 in Kooperation mit der Hochschule für Musik Detmold und gefördert von der Beethoven Jubiläumsgesellschaft. Seit 2014 erforscht das im Beethoven-Haus Bonn und am Musikwissenschaftlichen Seminar Detmold/Paderborn ansässige Akademieprojekt „Beethovens Werkstatt“ Beethovens kompositorische Denk- und Arbeitsweise. Im ersten Schritt wurde die Variantenbildung bei Beethoven untersucht. Im zweiten Modul befasste sich das Team mit Beethovens Eigenbearbeitungen. In diesem Zusammenhang wurde die Klanginstallation erarbeitet. epd