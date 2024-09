Talkshow zur Woche der Demokratie Der Kampf gegen Gewalt im digitalen Raum

Anna-Lena von Hodenberg, Gründerin der gemeinnützigen Organisation HateAid, die sich gegen Gewalt und Hass im digitalen Raum einsetzt, teilte Einblicke in ihre alltägliche Arbeit. Psychologe und Wissenschaftsjournalist Steve Ayan ordnete die Schwierigkeit, polarisierende Themen offen anzusprechen, psychologisch ein. Und Journalist Markus Beckendahl erklärte seine Ansätze für konstruktive Berichterstattung im „rechten medialen Ökosystem“, das sich in Deutschland entwickelt habe. Eine funktionierende Demokratie basiere auf einem konstruktivem Streitverhalten, so Beckendahl. „Streiten aber nicht bedrohen“, ergänzte von Hodenberg. Denn Hass und Gewalt im digitalen Raum sieht die Journalistin als eine der größten Gefahren für die Demokratie. Kleine Gruppierungen können ihre Meinung auf den digitalen Plattformen stark verbreiten, wenn sie sich mit den Algorithmen auskennen, so von Hodenberg. Davon würden beispielsweise rechtsextreme Gruppen profitieren.