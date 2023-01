Fotos von Max Ernst : Der Künstler als Popstar

Perfekte Inszenierung: Irving Penn machte 1947 die Aufnahme „Max Ernst und Dorothea Tanning“. Zu sehen in der Ausstellung „Image. Max Ernst im Foto“. Foto: Max Ernst Museum Brühl des LVR/Jürgen Pech

Bonn Das Brühler Max Ernst Museum präsentiert den Patron des Hauses als Motiv für weltberühmte Fotografen.

Künstlern wird ja gerne ein ausgeprägter Hang zur Eitelkeit nachgesagt, manchen sogar ein untrügliches Auge dafür, wie sie im besten Licht erscheinen mögen. Pablo Picasso und Andy Warhol konnten das, wurden so zur Marke und sind bestimmt die meistfotografierten Künstler des vergangenen Jahrhunderts. Popstars der Kunst. Auch Max Ernst (1871-1976) war ein Meister des visuellen Marketings in eigener Sache – und sah dabei auch noch bis ins hohe Alter fabelhaft aus. Wie wird man Kunst-Popstar? Ernst brachte viele Ingredienzien mit: Er gehörte zur Avantgarde (Dada und Surrealismus), war seinerzeit an den Brennpunkten der Kunst, ein Netzwerker par Excellence und innovativer Künstler, war vier Mal verheiratet und hatte etliche Amouren mit faszinierenden Frauen, sah, wie gesagt, gut aus. Weltberühmte Fotografen von Berenice Abbott und Henri Cartier-Bresson über Robert Lebeck, Lee Miller und Lord Snowdon bis Irving Penn, Edward Quinn oder Man Ray flogen auf den Meister aus Brühl.

Und der hatte eindeutig Talent zur Selbstdarstellung. Ein Foto aus dem Jahr 1909 zeigt den 18-Jährigen im Brühler Schlosspark vor der Staffelei, leicht dandyhaft gekleidet, den Hut in den Nacken gezogen, den Blick finster-entschlossen auf den unbekannten Fotografen gerichtet. Er malt eine konventionelle Allee, hat offenbar aber ganz anderes im Auge. Ein Jahr später schreibt er sich auf der Bonner Univerität ein, interessiert sich für die Pariser Avantgarde, 1919 geht es ab mit Dada und später Surrealismus. Ein anderes Foto zeigt Max Ernst in einem thronartigen Sessel, umringt von Kunst, die Zigarette in der Hand. Der Qualm umwabert, entrückt ihn, macht ihn zu einer unwirklichen, fast mystischen, unnahbaren Figur. Arnold Newman hat das Foto 1942 in New York gemacht.

Zur Ausstellung „Image. Max Ernst im Foto“ läuft von 15. Januar bis 23. April im Brühler Max Ernst Museum des LVR. Geöffnet Di-So 11-18 Uhr. Der Bestandskatalog der Fotografie ist für 39,90 Euro im Museumsshop erhältlich. Die Ausstellung wird von einem umfangreichen Rahmenprogramm begleitet (www.maxernstmuseum.lvr.de), die Kuratorinnen führen am 27.1. und 10.3., jeweils 16.30-17.30 Uhr, durch die Ausstellung. (t.k.)

Überblick über die Sammlung

Da war Ernst gerade mit der exzentrischen Kunstsammlerin Peggy Guggenheim – Ehefrau Nummer drei – von Frankreich in die Staaten geflohen, stand vor dem Start zu einer zweiten Karriere in der Neuen Welt und lernte Ende 1942 Dorothea Tanning kennen, die 1945 Ehefrau Nummer vier werden sollte. Das Foto des jungen Malers und Newmans Bild sind zwei von rund 900 Fotoporträts, die von Max Ernst existierten und die das Max Ernst Museum des LVR in Brühl gesammelt hat. Vor 30 Jahren, da gab es den Neubau noch nicht, zeigte Jürgen Pech erstmals die Fotoporträts in Brühl. Unter Museumschef Achim Sommer erarbeiteten Friederike Voßkamp und Clara Märtterer nun einen Bestandskatalog der Max-Ernst-Fotos und bereiteten die Ausstellung „Image. Max Ernst im Foto“ vor, die ab 15. Januar in Brühl rund 150 Bilder aus dem Bestand zeigt.

Image bedeutet einerseits Abbild, andererseits Erscheinungsbild – was für die Ausstellung nicht unwesentlich ist. So gibt es Bilder, die sehr persönlich sind und den Menschen hinter der Kunst zeigen. Etwa Aufnahmen, die Fotografen wie Lord Snowdon, Quinn oder Lebeck im Atelier machten, Cartier-Bressons intimes Doppelporträt von Tanning und Ernst, Lee Millers intensive Porträtstudien von Ernst und seiner Geliebten Leonora Carrington, die sehr privaten Aufnahmen von Helmut Hahn, die im französischen Huismes entstanden, oder die wunderbar atmosphärischen Impressionen, die Lee Miller von Ernst und Tanning in der Wüste von Sedona schuf.