Martin Tingvall spielt Solo in der Harmonie in Bonn-Endenich : Der Lichtbringer an den Tasten

Auch solo ein Genuss: Martin Tingvall. Foto: Thomas Kölsch

Bonn Martin Tingvall wird gebraucht. Gerade in rauen Zeiten wie diesen. Der Jazzmusiker bringt mit seinem neuen Album „When Light Returns“ Licht in dunkle Zeiten. In der Harmonie in Endenich ein Abend, an dem man sich fallen lassen kann – und aufgefangen wird.