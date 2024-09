Chormusik trifft auf Elektronik Der Lustkiller für das NDR-Vokalensemble

Weiteres Projekt von Stimming

Ergänzend zu dem Konzert hat Stimming eine faszinierende interaktive Klanginstallation entworfen mit Auszügen aus dem Satz „Agnus Die“ aus Beethovens „Missa solemnis“. Drei Klangsäulen stehen dabei für die Gewaltenteilung unserer Demokratie. Technisch beeindruckend erkennt die Klanginstallation die Bewegung der Zuhörenden und verzerrt Beethovens letzten Satz der „Missa solemnis“, wenn nicht genügend Zuhörer vor Ort sind. Harmonisch wird das Stück dann, wenn die einzelnen Zuhörer zusammenwirken. Die Installation wird bis zum 3. Oktober an verschiedenen Orten in Bonn zu finden sein. Die Eröffnung fand am Donnerstag statt. Am Freitag, 20. September ist die Installation von 15 bis 20 Uhr am Opernrasen zu finden. Am Samstag, 21. September von 12 bis 19 Uhr am Markt und am Sonntag, 22. September von 12 bis 19 Uhr am Münsterplatz. Der Eintritt ist frei. Weitere Termine unter www.beethovenfest.de