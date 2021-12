Die Deutsche Welle und der Antisemitismus : „Kein Platz für Israelhasser“

Bonn Die Deutsche Welle reagiert auf die Antisemitismus-Vorwürfe. Dafür hat sie eine Untersuchungskommission berufen.

Die seit einer Woche auf die Deutsche Welle niederprasselnden Antisemitismus-Vorwürfe sind ungewohnt heftig und gewaltig. Schon schreibt der Berliner „Tagesspiegel“, dem deutschen Auslandssender mit Sitz in Bonn drohe „ein Tsunami“. Was der Welle vorgeworfen wird, ist so ziemlich das Schlimmste, was man deutschen Medien vorwerfen kann. Die DW habe Israel-Feinde als Mitarbeiter geduldet sowie als Experten eingeladen, Kritiker in den eigenen Reihen seien mundtot gemacht worden, kritisierte etwa die „Welt“. Von DW-Mitarbeitern, die antisemitische, teils den Holocaust leugnende Social-Media-Posts verfasst hätten, berichtete die „Süddeutsche Zeitung“. Von einem „handfesten Antisemitismus-Skandal“ schreibt Jonas Hermann, Deutschland-Chef der „Neuen Zürcher Zeitung“.